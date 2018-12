Shiffrin erneut nicht zu schlagen, Rebensburg in Top Ten

Bei besten Bedingungen hatten die ersten Läuferinnen große Probleme mit der Piste, einige schieden aus, darunter auch die Österreicherin Anna Veith. Die Strecke war zwar einfach, doch durch das hohe Tempo und die vielen Wellen hatte sie doch ihre Tücken. Nachdem die ersten Funksprüche die späteren Startnummern erreichten, kamen die Läuferinnen besser zurecht. Mit 1:11,30 Minten bezwang Shiffrin die Engiadina. Gut-Behrami verlor ihre Führung im Mittelteil der Strecke. Da fuhr die Schweizerin einfach zu passiv. Tina Weirather, die Gewinner der Super-G-Weltcups der letzten Saison, fehlte etwas die aggressive Linie.

Rebensburg mit Problemen beim Gleiten

Die fehlte auch Viktoria Rebensburg. Einen Podestplatz verfehlte sie klar. Die Kreutherin, in Lake Louise noch Dritte, hatte im oberen Teil große Probleme: Im Gleitteil verlor sie fast über sechs Zehntel. Das war nicht mehr aufzuholen. Am Ende wurde sie mit 1,58 Sekunden Rückstand Achte. " Schwer zu sagen, woran es lag. Ich habe mich gut gefühlt, war gut gestartet. Dass ich oben sechs Zehntel verloren habe, ist mir ein Rätsel ", sagte Rebensburg in der ARD .

Hronek sorgt für Überraschung

Für eine Überraschung sorgte Veronique Hronek (SV Unterwössen). Mit der hohen Startnummer 54 fuhr sie auf den 20. Rang vor (+2,21 Sek.). Für die 27-Jährige waren es die ersten Weltcup-Punkte in einem Speedrennen seit ihrer fast dreijährigen Pause wegen mehrerer Knieverletzungen. Patrizia Dorsch vom SC Schellenberg wurde 25. (+2,52 Sek.). Kira Weidle aus Starnberg schrammte als 31. knapp an einem Weltcup-Punkt (+2,86 Sek.) vorbei. Meike Pfister (SC Krumbach) und Michaela Wenig (SC Lenggries) beendeten ihre Rennen nicht.

nho/dpa/sid | Stand: 08.12.2018, 12:30