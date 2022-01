Reaktion der FIS

Auch wenn sich die Sicherheitsmaßnahmen für die Athletinnen und Athleten im alpinen Skirennsport vor allem nach dem Tod von Gernot Reinstadler in Wengen 1991 sowie von Ulrike Maier 1994 in Garmisch-Partenkirchen stark verbessert haben – immer erst reagierte der Weltskiverband FIS nach diesen schlimmen Unfällen. Zum Beispiel verpflichtete die FIS die Ausrichter von Weltcuprennen zu umfangreichen Schutzmaßnahmen wie Mehrfach-Kunststoff-Fangzäune und aufblasbare große Luftkissen an heiklen Punkten der Rennpisten.

Streckenänderung für mehr Sicherheit

In den vergangenen Monaten haben die Kitzbüheler Organisatoren gemeinsam mit der FIS auf die Geschehnisse von 2021 reagiert und auf der Streif eine Streckenänderung eingebaut, die die Fahrtgeschwindigkeit vor dem Zielschuss minimieren soll. Nach dem "Hausberg" in der Einfahrt in die steile, seitlich abfallende "Traverse" müssen die Athleten nun einen größeren Radius und damit einen längeren Weg fahren, um Tempo zu verlieren. Für die neue Linienführung wurde zudem ein Erdhügel in der Kompression nach dem Hausbergkanten-Sprung beseitigt, wie Pistenchef Herbert Hauser erklärte: " Die Kursänderung soll bewirken, dass sich die Geschwindigkeiten, mit denen die Abfahrer zum Zielsprung kommen, reduzieren, um diesen letzten Sprung ohne Probleme stehen zu können." Auf Nachfrage bestätigt dies auch der FIS -Medienreferent Tim Cetinich.

Diskussion um Zielsprung

Der Präsident des Kitzbüheler Organisationskomitees Michael Huber sagte zur Diskussion um den Zielsprung, dass eine alleinige Abflachung dieses Sprungs laut Berechnungen keinen gewünschten Effekt erzielen würde. Dann würden die Athleten sogar mit 160 km/h ins Ziel rauschen, so Huber.

Schneekontrolle durch die FIS auf der Streif in Kitzbühel

Der zweifache Weltmeister sowie aktuelle Lauberhorn-Sieger Vincent Kriechmayr aus Österreich sagte dazu: " Wenn durch die Speedreduzierung weniger katastrophale Stürze im Zielsprung passieren, dann haben die Verantwortlichen eine richtige Entscheidung getroffen. " Indes zeigte sich der dreifache Streif-Abfahrtsieger Dominik Paris aus Italien nach seiner Trainingsfahrt skeptisch: " Wir sind im Zielsprungbereich wieder bei 143 km/h, also nur minimal weniger als im Vorjahr. Ich glaube, das Vorhaben ist nicht ganz gelungen. "

Organisatoren loben sich für Rekord-Preisgeld

Die Kitzbüheler Organisatoren rühmen sich indes damit, dass mit einer Million Euro an Preisgeldern eine Rekordsumme für die drei Rennen (zwei Abfahrten und ein Slalom) ausgeschüttet werden. Das Österreichische Fernsehen will erstmals eine von der FIS genehmigte Kamera-Flugdrohne einsetzen, welche die Athleten ab dem Lerchenschuss über die Seidlalm und den Hausberg bis hin zur Traverse mit bis zu über 100 km/h verfolgen soll. Das Spektakel bleibt bestehen. Auch der von seinen Verletzungen genesene Abfahrer Kryenbühl ist bei den aktuellen Rennen wieder dabei. Den hohen Preis und das Risiko, möglicherweise die eigene Gesundheit zu verlieren, tragen auf der Streif weiterhin die Athleten allein.

Stand: 20.01.2022, 16:49