Die erste der beiden Abfahrten auf der berühmt-berüchtigten Streif (11.30 Uhr in der Sportschau) wird wegen Windes im oberen Streckenabschnitt von der etwas tiefer gelegenen Mausefalle aus gestartet. Damit fällt der überaus steile Starthang weg.

Die deutschen Männer gehören nach ihren enttäuschenden Ergebnissen vom vergangenen Wochenende in Wengen auf der legendären Streif zwar nicht zu den Favoriten. Im Vorjahr rasten Andreas Sander und Romed Baumann in den Schussfahrten von Kitzbühel aber in die Top fünf. Neben Baumann und Sander hoffen dieses Mal auch Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Simon Jocher auf eine gute Platzierung.