Zwangspause für Stefan Luitz: Aufgrund anhaltender Rückenprobleme wird der Skirennfahrer in den kommenden Wochen keine Weltcup-Rennen bestreiten können. " Es wurde ein bereits relativ weit fortgeschrittener Bandscheibenvorfall diagnostiziert, weshalb ich morgen bereits operiert werde ", postete der DSV -Athlet am Mittwochabend auf Instagram.

Olympia-Teilnahme unwahrscheinlich

Der Rücken hatte dem 29-Jährigen bereits seit Anfang Oktober Probleme bereitet. Zum Weltcup-Auftakt in Sölden (17.) und im Parallelwettbewerb in Lech/Zürs (31.) war Luitz dennoch angetreten. Eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar, für die der Allgäuer bislang nicht qualifiziert ist, scheint nun unwahrscheinlich.

jsc/dpa | Stand: 09.12.2021, 08:42