Ski Alpin Wow! Aicher fehlen nur 15 Hunderstel zum Abfahrts-Sieg Stand: 28.02.2025 12:06 Uhr

Emma Aicher hat die Konkurrenz überrascht und ist bei der Abfahrt im norwegischen Kvitfjell mit Startnummer 27 aufs Podest gerauscht. Dass sie das Potenzial dafür hat, hatte sich mit Platz sechs bei der WM schon angekündigt. Die 21-Jährige lag im Ziel gerade Mal 15 Hundertstel hinter der Bestzeit von Siegerin Cornelia Hütter. " Bin sehr glücklich .", so die 21-Jährige im ZDF. " Es ist cool, dass es geklappt hat ". Es ist der erste Podestplatz für die Deutsch-Schwedin.

Auf der eisigen Piste forderten auch zahlreiche Wellen, die Lokalmatadorin Kajsa Vickhoff Lie mit der Fahrt in einem Rollercoaster verglich, gute Kondition und Technik ein. Die schnellste Fahrt auf dem Olympiabakken, der Strecke der Olympischen Winterspiele von 1994, brannte Hütter in 1:31,46 Minuten in den Schnee. Die Österreicherin musste den Topplatz an der Sonne trotz starker Konkurrenz nicht mehr abgeben.

Kurz zittern musste Hütter allerdings zunächst als Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson ansetzte, die Bestzeit zu knacken. Vier Zehntel fehlten dem neuen US-Star im Ziel auf die 32-jährige ÖSV-Speedspezialistin. Dann zeigte Emma Aicher, dass Platz sechs bei der WM-Abfahrt noch nicht ihr bestes Ergebnis der Saison sein sollte. Die 21-Jährige war selbst überrascht, wie schnell sie unterwegs gewesen war. Nur 0,15 Sekunden fehlten am Ende zum Sieg. " Es ist ein Traum, darauf arbeitet man die ganze Zeit hin. Ich bin sehr glücklich ", strahlte Aicher. "I ch habe versucht, so zu fahren wie im Training. Es hat sich gut angefühlt. Es hat mich schon ein bisschen überrascht, aber es ist cool, dass es geklappt hat ."

Damit ruschten Hütters Konkurrentinnen um den Abfahrts-Weltcup vom Podest. Platz vier sicherte sich Sofia Goggia mit einem Rückstand von vier Hundertstel auf Johnson. Die im Gesamt- und Abfahrts-Weltcup führende Federica Brignone (+0,51s) wurde Fünfte.

