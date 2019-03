Zu viel Schnee in Sotschi - Super-G der Frauen am Sonntag

Der Super-G auf den Olympiastrecken von 2014 in Rosa Khutor in der Nähe von Sotschi soll nun am Sonntag um 8.30 Uhr gestartet werden. Dort war das Rennen bereits ursprünglich angesetzt. Weil allerdings die Abfahrt ausgfallen musste - wegen des Wetters konnten nicht genügeng Trainingsläufe absolviert werden -, war der Super-G auf den Samstag gerutscht.

Ein zunächst zusätzlich in den Weltcupkalender gerutschter Super-G am Sonntag - das Ersatzrennen für das zuletzt im österreichischen St. Anton ausgefallene Rennen - wird dadurch wieder gestrichen.

Immerhin: Die Wettervorhersagen in Rosa Khutor sind gut, am Sonntag soll sogar die Sonne herauskommen. Allerdings gibt es laut FIS noch eine Menge Arbeit, um die in der Nacht zum Samstag gefallenen Schneemassen aus der Strecke zu räumen.

Für den Deutschen Skiverband (DSV) sollen Patrizia Dorsch, Ann-Katrin Magg, Kira Weidle und Michaela Wenig starten.

Mikaela Shiffrin vor Gesamtweltcupsieg

Unklar ist, ob die entfallene Abfahrt der Damen noch einmal neu angesetzt wird. Sollte diese komplett entfallen, hätte die Amerikanerin Mikaela Shiffrin auch rechnerisch ihren dritten Gesamtweltcup-Sieg in Serie sicher.