DSV-Team vor Sölden: "Keine Probleme" - aber auch keine Stars

"Keine Probleme" - aber Quintett ohne Ambitionen

"Probleme gibt's keine", behauptete Alpinchef Wolfgang Maier vor den Riesenslalom-Rennen für Frauen (Samstag, 10.00/13.15 im Livestream und Ticker) und Männer (Sonntag, 10.00/13.30 im Livestream und Ticker) mit einem Schmunzeln. Das ist eine Frage der Perspektive, denn tatsächlich stehen die Deutschen zum Saisonbeginn so gut nun auch nicht da: Von dem Quintett, das der DSV in diese ersten beiden Rennen schickt, sind jedenfalls keine Wunderdinge zu erwarten.

Für Andrea Filser, immerhin WM-Dritte mit der Mannschaft, Marlene Schmotz und Julian Rauchfuß geht es zunächst mal darum, sich überhaupt für den zweiten Lauf der besten 30 zu qualifizieren. Die Qualifikation für Olympia, für die der DOSB eine Platzierung unter den ersten Acht oder zwei unter den ersten 15 einfordert, scheint erst recht nicht erreichbar.

Dieser Livestream ist ab dem 23.10.2021 09.55 Uhr abrufbar















23.10. | Livestream - 1. Durchgang des Riesenslalom der Frauen in Sölden, ab 9.55 Uhr. Sportschau. . 02:00:00 Std. . Verfügbar bis 23.10.2021. Das Erste.

DSV-Athleten von Verletzungen geplagt

Auch die zwei Spitzenfahrer Stefan Luitz und Alexander Schmid garantieren keinen guten Saisonstart. Luitz und Schmid wurden bei der WM ebenfalls mit Bronze im Team-Wettbewerb dekoriert, doch Sölden ist wohl nicht viel mehr als ein Aufwärmprogramm ohne große Aussicht auf Erfolg. Luitz hat auf dem Rettenbachgletscher als bestes Resultat einen 14. Platz vorzuweisen.

Schmid, der bei der WM drauf und dran war, auch im Riesenslalom eine Medaille zu holen, laboriert seit dem Beginn des Sommertrainings an einer lästigen Sehnenreizung im linken Knie. Spitzenresultate erhofft sich Maier dennoch von den "Technik-Jungs", zu denen er auch Linus Straßer zählt. Für den geht der Weltcup aber erst mit den Slaloms ab Ende Dezember so richtig los.

Dieser Livestream ist ab dem 24.10.2021 09.55 Uhr abrufbar















24.10. | Livestream - 1. Durchgang des Riesenslalom der Männer in Sölden, ab 9.55 Uhr. Sportschau. . 02:10:00 Std. . Verfügbar bis 24.10.2021. Das Erste.

Hoffnung auf Speed-Männer