Aus Sicht der schweizerischen Gastgeber begann die Abfahrt in Crans Montana alles andere als ideal. Super-G-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami eröffnete das Rennen auf der "Mont Lachaux" - und sie kam nicht ins Ziel, schied nach einem Fehler aus. Kurzzeitig Stille im Zielraum, wo die Fans euphorisch Schweizer Fahnen schwangen.

Aber die Gastgeber hatten ja noch andere Topfavoritinnen am Start. Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter, Joana Hählen, Michelle Gisin - die Party im Zielraum nahm mit jeder Starterin aus dem Swiss Ski Team wieder mehr Fahrt auf. Doch es sollte nichts werden mit einem Heimsieg an diesem Samstagvormittag (26.02.2022) im Wallis.

Snowboard-Olympiasiegerin Ledecka gewinnt

Dafür durften die Fans am Ende fast schon Historisches feiern: Snowboard-Olympiasiegerin Ester Ledecka fuhr zum dritten Weltcupsieg ihrer Karriere, dem zweiten in einer Abfahrt, dem ersten in Crans Montana.