Mikael Shiffrin unterstreicht eindrucksvoll, dass Platz Platz zwei beim Parallelslalom von Oslo nur ein Ausrutscher war. Im ersten regulären Slalomrennen des neuen Jahres in Zagreb deklassierte sie ihre Konkurrentinnen schon im ersten Durchgang. 1,15 Sekunden Vorsprung hat Shiffrin auf die Schweizerin Wendy Holdener auf Platz zzwei, 1,34 Sekunden auf die Slowakin Petra Vlhová - und diese beiden Läuferinnen sind immerhin Shiffrins ärgste Verfolgerinnen im Disziplinenweltcup.

Ab Platz vier - da steht nach dem ersten Lauf die Schwedin Frida Hansdotter - liegen die übrigen Läuferinnen schon mehr als zwei Sekunden hinter der US-Amerikanerin. Shiffrin hält aktuell den Rekord für den größten Vorsprung in einem Slalom überhaupt. Um 3,07 Sekunden distanzierte sie die Konkurrenz im November 2015 nach zwei Läufen in Aspen. In Zagreb scheint ein neuer Rekord durchaus möglich. Die Entscheidung ab 16.00 Uhr im Live-Ticker von Sportschau.de

Deutsche Starterinnen weit abgeschlagen

Die Starterinnen des Deutschen Skiverbands (DSV) kamen weit abgeschlagen ins Ziel. Christina Geiger hatte im Ziel 3,13 Sekunden Rückstand auf Shiffrin, Lena Dürr 4,93 Sekunden. Während Dürr schon für die Weltmeisterschaft im schwedischen Are qualifiziert ist, benötigt Geiger noch eine Top-8- oder zwei Top-15-Platzierungen für das WM-Ticket.