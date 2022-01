Strasser "absolut zufrieden"

DSV-Edeltechniker Linus Straßer konnte gegen Jakobsen zwar nichts ausrichten, überzeugte aber mit einer durchaus guten Fahrt. Nach einem Innenskifehler zu Beginn, stabilisierte er sich und fuhr technisch sauber ins Ziel. Am Ende wurde der Münchner Fünfter, hat mit nur 0,15 Sekunden Rückstand auf das Podest aber weiter richtig gute Chancen.

Linus Straßer beim Nachtslalom in Schladming

"Ich bin absolut zufrieden und habe genau das geschafft, was ich mir vorgenommen habe", freute sich Strasser nach dem ersten Lauf: "Zu Beginn lief es leider nicht ganz flüssig, sonst wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen. Wenn ich noch so einen Lauf nach unten ziehe, sieht es aber gut aus."

Jakobsen angriffslustig

Nach bis zu 20 Zentimetern Neuschnee erwartete die Fahrer eine knackige, bis eisige Piste beim Jubiläumsrennen im Ennstal. Jakobsen, mit der Startnummer neun ins Rennen gegangen, lieferte auf der 596 Meter langen Strecke eine fantastische Fahrt ab.

Angriffslustig und technisch sauber konnte er dem bis dato führenden Clemens Noel Hundertstel um Hundertstel abnehmen und setzte sich an die Spitze. "Ich muss erstmal mit dem Druck zurechtkommen. Ich führe ja zum ersten Mal", sagte Kristoffersen vor dem zweiten Lauf.

Pinturault und Strolz scheitern früh

Alexis Pinturault, Gesamtweltcupsieger des vergangenen Jahres, patzte bereits am vierten Tor. Kurz vor dem Ziel hob es ihn ein weiteres Mal aus und er brach das Rennen vorzeitig ab. Auch Johannes Strolz, Slalom-Sieger von Adelboden, erlebte einen gebrauchten Tag. Nach einem starken Beginn geriet er ab Mitte der Strecke in Rückenlage und landete im Schnee.

DSV-Quintett verpasst Finale

Mit Ausnahme von Strasser schaffte es kein weiterer DSV-Athlet ins Finale. David Ketterer verpasste als 31. nur hauchdünn den zweiten Lauf. Anton Tremmel, Alexander Schmid, Julian Rauchfuss und Fabian Himmelsbach schieden vorzeitig aus.

Olympia-Startschuss für Alpinisten am 6. Februar

Für die Männer ist das Rennen in Schladming der letzte Gradmesser vor den Olympischen Winterspielen. In Peking geht es für die Alpinisten mit der Abfahrt am 6. Februar los. Der Slalomwettbewerb ist zehn Tage später geplant. Die Frauen treten zuvor noch beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen an. Dort steht am Samstag zunächst eine Abfahrt an, ehe am Sonntag noch ein Super-G stattfindet.

jsc | Stand: 25.01.2022, 19:04