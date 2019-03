Er wollte kein Theater, kein Brimborium, sondern noch einmal Vollgas geben: Und Felix Neureuther hat in seinem letzten Rennen noch gute Chancen, weit nach vorne zu fahren. Der 34-Jährige, der am Samstag (16.03.2019) verkündet hat, nach diesem Rennen seine Karriere zu beenden, belegt nach dem ersten Durchgang Rang acht. Zwar hat er auf den führenden Franzosen Clement Noel einen Rückstand von 1,67 Sekunden. Der Abstand zu den anderen vor ihm liegenden Läufern ist aber nicht so groß. Zumindest eine Top-Fünf-Platzierung scheint noch möglich.

Noel zaubert - Hirscher mit Problemen

Einen fehlerfreien und sehr exakten Lauf zauberte Noel nach unten. Der zweitplatzierte Schweizer Ramon Zenhäusern hat bereits 0,84 Sekunden Rückstand auf den Franzosen, der in diesem Winter schon zwei Slaloms gewinnen konnte. Dritter ist mit Daniel Yule ein weiterer Schweizer (+ 0,95 Sekunden).

Die kleine Kristallkugel für den besten Slalomläufer der Saison hat sich schon längst Marcel Hirscher (Österreich) gesichert. Der Gesamtweltcupsieger hatte aber, wie schon am Samstag im Riesenslalom, Probleme und liegt "nur" auf Rang sechs, 0,24 Sekunden vor Neureuther.