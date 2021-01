Linus Straßer bezeichnet das Rennen am Chuenisbärgli als sein "Lieblingsrennen". Doch im ersten Lauf hatte der Münchner seine Probleme, war nur Zwölfter. Vor dem zweiten Durchgang kündigte der 28-Jährige aber an, "eine Schaufel draufzulegen ". Und das gelang Straßer auch: Mit einer fast fehlerfreien und sehr gefühlvoller Fahrt ging er auf Aufholjagd. Wie in Zagreb, als er vom achten Platz zum Sieg fuhr, konnte der Münchner Platz um Platz gutmachen. Am Ende war es der zweite.

"Das war unerwartet. Habe mich zwar im zweiten Lauf besser gefühlt. Aber es war mehr ein Kampf als ein Genuss heute. Ich bin wirklich zufrieden. Ich hätte aber auch nichts dagegen, schom im ersten Durchgang weiter vorne zu sein" , sagte Straßer.