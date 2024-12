Slalom in Killington Alpin-Ass Dürr zur Halbzeit auf der Pole Position Stand: 01.12.2024 16:47 Uhr

Lena Dürr hat die Gunst der Stunde genutzt und den ersten Weltcup-Sieg in dieser Saison vor Augen. Die 33-Jährige führt beim Slalom in den USA nach dem ersten Durchgang. Seriensieger Mikaela Shiffrin muss verletzt passen.

Eines steht vor dem entscheidenden Durchgang beim Slalom-Weltcup in Killington fest: Es wird neue Siegerin in dieser Saison geben. Shiffrin, die beide bisherigen Slaloms gewonnen hat, konnte nach dem Sturz im Riesenslalom in ihrer Paradedisziplin nicht starten.

Dürr glänzend unterwegs

Damit war die Tür für die Konkurrenz offen. Lena Dürr erwischte im entscheidenden Moment einen Traumlauf und führt vor dem entscheidenden Durchgang (19 Uhr im Sportschau-Ticker) knapp vor der Schwedin Anna Swenn Larsson (+ 0,11 Sekunden), Auch Camille Rast (Schweiz/+ 0.12 s) sitzt der Deutschen dicht im Nacken.

Dürr, die in ihrer Karriere bisher zwei Weltcups gewonnen hat, meisterte den eisigen Kurs am Schnellsten. In 53,87 Sekunden wedelte die Münchnerin mit Startnummer sieben über den anspruchsvoll gesteckten Hang. Bei fast allen Zwischenzeiten leuchtete es "grün" - Bestzeit. Auch ein kleiner Fehler im Mittelteil brachte die aktuell beste deutsche Skifahrerin, die mutig, riskant, aber clever unterwegs war, nicht aus dem Konzept.

Dürr blieb auf Zug und jubelte im Ziel über eine neue Bestzeit. Obwohl die Piste dank Gefrierschrank-Temperaturen nicht nachließ, schaffte es keine Athletin, diese Zeit zu toppen. Dürr hat nun alle Trümpfe in der Hand und geht als letzte Starterin in den Finaldurchgang.

Aicher starke Sechste

Neben Dürr sorgte auch Emma Aicher für Jubelstürme bei den wenigen deutschen Fans im Zielhang. Das Talent verblüffte mit einem Blitzstart und war oben 0,15 Sekunden schneller als Dürr. Im Laufe der Strecke verlor die 21-Jährige zwar etwas, reihte sich aber mit Startnummer 27 als starke Sechste in den Top Ten ein. Aicher war 0,81 Sekunden langsamer als ihre Teamkollegin.

Sturz-Drama um Shiffrin

Aus sportlicher Sicht sorgte Dürr am Sonntag für Schlagzeilen. Gesprächsthema Nummer eins war aber der Startverzicht von Shiffrin. Aus einer Hollywood-reifen Story wurde ein Drama um die Slalom-Spezialistin, die vor ihrer Haustür Geschichte schreiben und den 100. Sieg im Weltcup perfekt machen wollte. Der Sieg wäre ihr wohl nicht zu nehmen gewesen. Zu dominant, zu souverän war die US-Amerikanerinnen in den bisherigen Slalom-Rennen unterwegs. In Levi und Gurgl hatten die Konkurrentinnen keine Chance.

Heftige Stichwunde im Bauch

Ausgerechnet in Killington bremste sie ein Sturz aus. Im Riesenslalom am Samstag war die Ausnahme-Sportlerin von der Strecke geflogen und hatte beim Sturz in den Fangzaun eine heftige Stichwunde im Bauch erlitten. Bei dem Unfall seien zwar keine Bänder in den Gelenken, Knochen oder internen Organe verletzt worden, teilte der US-Skiverband mit. Die Stichwunde auf der rechten Bauchseite aber könne nicht genäht werden, weil sie zu tief sei und die Gefahr einer Infektion bestehe, wurde in einer weiteren Nachricht präzisiert.

Shiffrin habe große Schmerzen und könne aktuell nicht gut laufen. Wann sie wieder auf Ski zurückkehre, das sei unklar, hieß es. Zuor hatte sich die 29-Jährige über die sozialen Medien gemeldet. Es gibt zurzeit keinen Grund zu großer Sorge" , sagte Shiffrin in einem Video. "Ich kann mich nur nicht bewegen. Ich habe eine große Abschürfung und etwas hat mich aufgespießt" , berichtete sie und zeigte dabei, wie sie medizinisch behandelt wurde.

Shiffrin - Start in Beaver Creek unwahrscheinlich

Shiffrin wird die magische Schallmauer brechen, darin sind sich alle Experten einig. Die nächste (theoretische) Chance hätte sich am kommenden Wochenende in Beaver Creek geboten. Für Shiffrin kommt dieses Rennen zu früh. Wann sie in den Weltcup zurückkehren wird, ist laut US-Verband derzeit noch unklar.