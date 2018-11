Hirscher dominiert ersten Slalom-Lauf der Saison

Slalom-Spezialist Marcel Hirscher liegt nach dem ersten Lauf im finnischen Levi in Führung. Der Österreicher legte am Sonntag einen Zauberlauf hin (54,27 s), hat aber nur sieben Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen. Der Franzose Clement Noel geht als Dritter in den zweiten Lauf.

Hirscher wie ein Schlittschuhläufer

Hirscher, der bei eisigen Bedingungen mit Startnummer drei ins Rennen ging, beschleunigte im oberen Teil wie ein Schlittschuhläufer. Mit einer engen Skiführung zeigte der 29-Jährige bereits im ersten Rennen der Saison die Dominanz des vergangenen Winters.

Enge Zeitabstände in Levi

Henrik Kristoffersen

Nachdem Slalom-Olympiasieger André Myhrer (SWE) durch einen Fahrfehler vor der letzten Zwischenzeit im Ziel mehr als eine Sekunde Rückstand auf Hirscher hatte, ging Kristoffersen ins Rennen. Der 24-Jährige attackierte den Österreicher, hatte im unteren Teil aber Probleme. Auch Noel unterliefen einige kleinere Fahrfehler (38 Hunderstel Rückstand). Die engen Zeitabstände im Ziel sind typisch für Levi, die ersten acht Skirennfahrer liegen im Abstand von einer Sekunde. Als bester Deutscher belegt Fritz Dopfer aktuell den 14. Rang (55,44 s). Der zweite Lauf startet um 13.15 Uhr.

Neureuther verpasst Slalomauftakt

Felix Neureuther musste seinen Start beim Slalomauftakt wegen eines Daumenbruchs absagen. Der 34-Jährige ist am Sonntagmorgen operiert worden. Nach der OP dauert es etwa sechs Wochen, bis der Heilungsverlauf abgeschlossen ist, so Neureuther.

