Yule führt nach erstem Slalom-Lauf - Straßer in den Top Ten

Dreikampf um die Spitze: Im Slalom-Weltcup führt nach acht Rennen der Norweger Henrik Kristoffersen, Sieger von Levi und Schladming, vor dem Schweizer Daniel Yule (Madonna, Adelboden und Kitzbühel) und dem Franzosen Clément Noël (Wengen). Im neunten Rennen bahnt sich ein Wechsel an.

In Chamonix legte Clément Noël in 48,05 Sekunden als erster Starter die Bestzeit auf der harten Piste vor. Der Franzose war trotz eines Fehlers im eng gesetzten Kurs sehr schnell unterwegs. Doch was war seine Zeit wert? Mitfavorit Kirstoffersen, der zuletzt beim Nightrace von Schladming gewinnen konnte, lag zurück, fädelte kurz vor dem Ziel noch ein und war damit aus dem Rennen. " Einzufädeln und nicht im zweiten Durchgang dabei zu sein ist nicht schön ", sagte Kristoffersen. " Aber, es kann passsieren. " Mitfavorit Yule blieb dagegen unbeeindruckt von der Vorgabe des Lokalmatadoren und verwies Noël mit einem Vorsprung von 0,24 Sekunden auf Platz zwei. Als Dritter schob sich Stefano Gross (ITA) mit 0,47 Sekunden noch knapp vor Alexis Pinturault (FRA). Auch der Sieger von Val dÌsere hat mit einem Rückstand von 0,48 Sekunden damit beste Chancen auf einen Podestplatz.

Straßer mit Podestchance

Linuß Straßer, in der aktuellen Saison schon drei Mal in den Top acht zu finden, patzte kurz vor der Zwischenzeit. Dem Münchner gelang kein optimaler, aber mit 1,06 Sekunden Rückstand ein solider Lauf. Ein Podestplatz ist durchaus möglich, denn auf Platz drei sind es für den 27-Jährigen vom TSV 1860 München nur 0,58 Sekunden. Bin " extrem zufrieden. Das Tempo ist relativ hoch ", so Straßer, " Der Hang ist nicht schwierig, aber du musst alles geben ." Weil man nicht eine Sekunde nachlassen darf, habe es auch die zahlreichen Ausfälle (18) gegeben, erklärte der 10. der erste des ersten Durchgangs. Teamkollege David Ketterer (SSC Schwenningen/+2,09) fuhr auf Platz 26. Anton Tremmel (SC Rottach-Egern) lag schon 2,17 Sekunden hinter der Bestzeit. Der Oberbayer war als 29. noch knapp im zweiten Lauf dabei.

Drei DSV-Fahrer verpassen Finale

Sebastian Holzmann verpasste die (SC Oberstdorf/+ 2,46 Sekunden) Top 30 um vier Plätze. Dominik Stehle (SC Obermaiselstein/+3,24) und Fritz Dopfer (SC Garmisch/+3,32) schafften es auf Rang 42 und 43 nicht ins Finale.