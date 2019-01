Österreicher Schwarz liegt im Slalom in Führung

Die Voraussetzungen für diesen sechsten Slalom der Saison waren gut, wenn auch wegen des starken Schneefalls nicht ganz einfach. Es schien so, als hätte die frühen Startnummern wegen der frisch präparierten Piste Vorteile. Henrik Kristoffersen hatte die Nummer zwei, als Dritter ging Marcel Hirscher ins Rennen, und sie setzten sich trotz Fehler an der Spitze fest. Doch Marco Schwarz mit der Startnummer zwölf bewies, dass die Piste in einem guten Zustand war. Der Österreicher hatte im Ziel 0,34 Sekunden Vorsprung auf Kristoffersen. Hirscher geht mit einem Rückstand von 0,39 Sekunden auf seinen Landsmann in den zweiten Lauf.

Schwarz überraschte schon beim Riesenslalom am Vortag, als er sich mit der hohen Startnummer 67 als 14. für den zweiten Lauf qualifizierte. Am Ende landete der Sieger des City-Events von Oslo auf dem siebten Platz - sein bestes Riesenslalom-Ergebnis.

Stehle sorgt für Überraschung aus DSV -Sicht

Für eine Überraschung aus deutscher Sicht sorgte Dominik Stehle. Mit der hohen Startnummer 37 fuhr der Bayer mit einem engagierten Lauf auf den zwölften Platz vor (+1,36 Sek).

Neureuther: "So gewinnst du keinen Blumentopf"

Felix Neureuther, der den Riesenslalom in Adelboden noch ausgelassen hatte, kämpfte sich dagegen mit Mühe den Chuenisbärgli runter. Der Partenkirchner fuhr sehr verhalten und kam mit einem Rückstand von 1,76 Sekunden ins Ziel. Damit belegt Neureuther nur den 27. Platz. "Zum Vergessen" , fand der 34-Jährige seine Vorstellung, "mir fehlt der Punch bei jedem Schwung, da müssen wir uns Gedanken machen." Es sei "bei jedem Rennen das Gleiche, dass ich den ersten Durchgang so verschlafe. So gewinnst du keinen Blumentopf, momentan ist es mehr Kampf als Genuss." . Neureuther fuhr erstmals nach seiner Handverletzung wieder ohne Schiene. "Die Hand war super, richtig gut" , sagte er: "Ich bin froh, dass die Schiene jetzt endlich weg ist und ich befreiter an die Stangen hinfahren kann."

Für Dopfer und Straßer wird es eng für die WM