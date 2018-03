Noch nie hat es eine Frau in der Geschichte des Weltcups geschafft, in einer Saison neun Rennen in einer Disziplin zu gewinnen. Es scheint so, als würde die 23-jährige US-Amerikanerin die bisherige Bestmarke knacken können. Nach einer fehlerfreien Fahrt führt sie deutlich vor Bernadette Schild und der Slowakin Petra Vlhova (+ 0,55 Sekunden). Olympiasiegerin Frida Hansdotter belegt nach dem ersten Durchgang Rang sechs (+ 0,84).

Dürr muss sich steigern - Wallner ausgeschieden

Auch zwei Deutsche haben es in das 24er-Starterfeld geschafft. Lena Dürr (Germering), am Freitag (16.03.18) beim Team-Event mit drei Siegen in ihren Duellen die überragende DSV-Fahrerin, liegt mit einem Rückstand von 2,37 Sekunden auf Rang 15 und muss sich steigern, wenn sie hier mehr als einen Weltcuppunkt ergattern will. Marina Wallner (Inzell) stürzte im ersten Lauf kurz vor dem Ziel und schied aus.

