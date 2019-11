Vlhová führt beim Slalom-Auftakt vor Shiffrin

Petra Vlhová hat den ersten Slalomlauf des Winters in 58,65 Sekunden am schnellsten absolviert. Im finnischen Levi glänzte die Slowakin im unteren Abschnitt und zog so noch an Vorjahressiegerin Mikaela Shiffrin (+0,13 Sek.) vorbei. Katharina Truppe komplettiert das Halbzeit-Podest ( AUT /+0,99). Lena Dürr ( SV Germering) verpasste als beste DSV -Starterin die Top Ten nur knapp. Die besten 30 starten ab 13.15 Uhr in den zweiten Lauf (Liveticker).