Es gab Zeiten, da deklassierte US-Edeltechnikerin Mikaela Shiffrin die Konkurrenz im Slalom schon im ersten Durchgang deutlich. Nicht selten fuhr sie da schon über eine halbe Sekunde Vorsprung heraus, nach zwei Durchgängen gewann sie oft mit einer Sekunde Vorsprung oder noch mehr.

Bernadette Schild - Österreichs neue Slalom-Hoffnung

Beim Slalom in Killington im US-Bundesstaat Vermont könnte es im zweiten Durchgang etwas spannender werden. Denn die Österreicherin Bernadette Schild ist mit nur 29 Hundertstelsekunden Rückstand Zweite. Mit Schild wächst im Slalom offenbar ernsthafte Konkurrenz heran. Die Technikerin aus dem Salzburger Land ist dank starker Slalom-Vorstellungen in der Vorsaison erstmals in der Startgruppe der Top acht und scheint auf dem besten Weg, sich als Podestfahrerin zu etablieren.

Mit etwas größerem Rückstand liegen zeitgleich auf Platz drei die Slowakin Petra Vlhova und die Schwedin Frida Hansdotter. Beide haben aber schon den "Shiffrin-Rückstand" von über einer halben Sekunde, 54 Hundertstel sind es. Die fünftplatzierte Schwedin Anne Swenn-Larsson hat 95 Hundertstel Rückstand. Alle Läuferinnen ab Platz sechs liegen schon über eine Sekunde hinter Shiffrin.

Deutscher Skiverband: Lena Dürr im zweiten Lauf

Für die Technikerinnen des Deutschen Skiverbands (DSV) verlief der erste Durchgang ähnlich ernüchternd wie der Slalom-Saisonauftakt in Levi Mitte November. Lena Dürr kam diesmal durch, hat aber schon 2,75 Sekunden Rückstand. Doch der Zeitrückstand trügt. Denn Dürr steht auf Platz zwölf - und das wäre am Ende sogar die halbe WM-Norm.

Christina Geiger, in Levi als 17. zweitbeste DSV-Starterin, schied nach einem Fehler im Steilhang aus. Marina Wallner, auf Platz 14 schnellste Deutsche beim Slalom von Levi, hatte sich im Training in Killington am Freitag (23.11.18) verletzt und fällt mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. Weitere DSV-Läuferinnen waren nicht am Start.