Zum dritten Mal nach 2015 und 2019 richtet der Ski-Club Starnberg die internationalen Deutschen Meisterschaften (DM) im Ski-alpin-Rennsport aus. Am Götschen bei Berchtesgaden und Bischofswiesen geht es um die Titel in Riesenslalom, Slalom und Team.

Das deutsche Ski-alpin-Weltcupteam ist fast geschlossen am Start. Selbst einige Speedspezialistin - in Abfahrt und Super-G war die DM schon im Februar - sind am Start. WM-Silbergewinnerin Kiira Weidle, selbst beim SC Starnberg aktiv, sieht sich im ungewohnten Riesenslalom nicht als Außenseiterin. "Zuletzt habe ich diese Disziplin in Lenzerheide trainiert" , sagt sie. Weidle will also durchaus den Titel.

"Ösi" Baumann wil ersten deutschen Titel

Bei den Männern sind die Speedspezialisten Romed Baumann, Dominik Schwaiger und Simon Jocher im Riesenslalom am Start. Super-G-Vizeweltmeister Baumann ist unter anderem sechsmaliger österreichischer Meister, ein deutscher Titel fehlt ihm noch.