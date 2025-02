Riesenslalom der Frauen Brignone greift nach WM-Gold, Dürr überrascht Stand: 13.02.2025 10:48 Uhr

Die Italienerin Federica Brignone liegt im WM-Riesenslalom weit vorne. Lena Dürr hat nach einem beherzten Lauf sogar Chancen auf eine Medaille.

Im ersten Durchgang des WM-Riesenslaloms in Saalbach-Hinterglemm hat sich Federica Brignone weit von der Konkurrenz abgesetzt. Mit einer fehlerlosen Fahrt am Zwölferkogel erarbeitete sich die Italienerin einen Vorsprung von 0,67 Sekunden auf Alice Robinson aus Neuseeland. Auf Rang drei liegt Paula Moltzan aus den USA mit bereits 1,24 Sekunden Rückstand.

Dürr beim Kampf um die Medaillen dabei

Auch Lena Dürr hat bei der Medaillenentscheidung noch ein Wörtchen mitzureden: Die Athletin vom SV Germering - eigentlich Slalom-Spezialistin - zeigte einen grandiosen Lauf und schaffte es als einzige mit höherer Nummer in die Top Ten. Mit dem zwischenzeitlich siebten Rang und +1,89 Sekunden Rückstand schaffte sie sich eine Top-Ausgangslage: "Ich hab mich richtig gefreut auf das Rennen" , sagte Dürr nach dem ersten Durchgang im ZDF.

Nachdem Dürr die Medaille in der Team-Kombination am Dienstag verschenkt hatte und sich nach dem Rennen enttäuscht zeigte, fuhr sie am Donnerstag wie befreit auf: "Ich bin froh, dass mir das gelungen ist" , so Dürr. Ihr habe dabei vor allem geholfen, "nicht gefragt zu sein" . Der Medienrummel im Riesenslalom sei "schon deutlich weniger für mich. Da muss ich mich im Slalom immer noch dran gewöhnen, ist nicht meine Welt ." Ohne Druck und Erwartung konnte sie ihren schnellen Riesenslalom-Schwung zeigen. In dieser Saison war Dürr beim Weltcup-Durchgang in Sölden schon Zehnte geworden.

Aicher und Dorigo mit Riesen-Rückständen

Pauli Gut, der Vater von Lara Gut-Behrami, setzte einen drehenden aber zügigen Lauf über die kupierte Piste. Auch seine Tochter konnte den nutzen und sich mit dem zwischenzeitlich vierten Rang eine gute Ausgangsposition erarbeiten. Doch auch ihr Rückstand auf Brignone liegt bereits bei 1,40 Sekunden.

Die restlichen DSV-Fahrerinnen Emma Aicher (+4,72 Sekunden) und Fabiana Dorigo (+5,92 Sekunden) hatten ihre Schwierigkeiten mit dem Kurs und bleiben ohne Chancen im Riesenslalom.