Alpine Ski-WM Parallel-Weltmeister Schmid beim Riesenslalom schon weit zurück Stand: 17.02.2023 11:19 Uhr

Zwei Tage nach seinem WM-Titel im Parallel-Event liegt Alexander Schmid im Riesenslalom zur Halbzeit aussichtslos zurück. Die fordernde Piste sorgte für eine große Streuung.

Nur drei Fahrer innerhalb einer Sekunde und der Achtplatzierte schon zwei Sekunden zurück: der Riesenslalom bei der Alpinen Ski-WM in Courchevel am Freitag (17.02.2023) hat zur Halbzeit nicht die erhoffte Spannung gebracht. Die Strecke war sehr selektiv - und das wurde auch dem deutschen Weltmeister Alexander Schmid zum Verhängnis. Nach einem von zwei Läufen führt der Österreicher Marco Schwarz.

Die Piste auf der L’Éclipse in Courchevel war extrem eisig präpariert, der Kurs war drehend gesetzt und damit eher langsam. Es ging also darum, einen griffigen Ski bei diesen Bedingungen zu haben.

Schmid bekommt keinen Zug in seinen Lauf

Parallel-Weltmeister Schmid hatte diesen im ersten Durchgang nicht und konnte den Schwung seines Coups zwei Tage zuvor nicht auf den deutlich längeren Kurs mitnehmen. Er leistete sich in seinem Lauf mehrere Fehler und Rutscher, die ihn letztlich viel Zeit kosteten. Im Ziel hatte er somit bereits über drei Sekunden Rückstand auf die Spitze.

" Ich habe von oben bis unten keinen Zug reinbekommen, nie den Schwung zum Tor hinbekommen. Das summiert sich dann, wenn man länger auf der Kante steht und sich nicht richtig lösen kann. Der Rückstand ist schon gewaltig ", sagte Schmid. Nun wolle er sich in der Pause mit seinem Service-Mann besprechen, um zu schauen, was man am Material ändern kann. Zudem wolle er im Finale etwas aggressiver fahren.

Schwarz führt vor Favorit Odermatt

Am besten kam der Österreicher Schwarz mit den schwierigen Verhältnissen zurecht. " Es hat sich ganz gut angefühlt von den ersten Toren an. Die Ausgangsposition ist ganz gut ", sagte der Kombinations-Weltmeister von 2021. Schwarz benötigte 1:19,47 Minuten für seinen Durchgang, war damit 0,58 Sekunden schneller als Topfavorit Marco Odermatt - der Schweizer hatte in diesem Winter vier der sechs Riesenslalom-Wettbewerbe gewinnen können. Dritter ist Zan Kranjec aus Slowenien (+0,76 Sek.).

Der zweite deutsche Starter Fabian Gratz hatte mit der Piste große Probleme, fand keinen Grip und kam mit über fünfeinhalb Sekunden Defizit ins Ziel.