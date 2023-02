Weltmeisterschaft in Frankreich Alpine Ski-WM in Méribel/Courchevel eröffnet Stand: 05.02.2023 20:00 Uhr

Die 47. Alpinen Skiweltmeisterschaften in Méribel/Courchevel sind am Sonntag (05.02.2023) offiziell eröffnet worden. In den kommenden beiden Wochen werden über 600 Athleten in insgesamt 13 Rennen um die Medaillen kämpfen.

Unter dem Motto "Hearts racing together" eröffneten Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra, Bernard Front, Präsident des WM-Organisationskomitees, und der Präsident des Ski-Weltverbands FIS, Johan Eliasch, die Titelkämpfe.

" Die Zeit ist endlich gekommen. Die Jahre der Vorbereitung sind vorbei, wir sind bereit ", sagte Eliasch in seiner Eröffnungsrede und kündigte " großartige Rennen " an: " Die Athleten werden an ihre Grenzen gehen. Wir wollen die Welt inspirieren und den Zusammenhalt stärken ."

13 Rennen an 12 Tagen

Zuvor wurden die teilnehmenden Länder mit einer Lichtshow begrüßt - darunter auch Nationen wie Tonga, Osttimor oder die Dominikanische Republik. Insgesamt werden über 600 Athletinnen und Athleten aus 75 Nationen vom 6. bis 19. Februar in 13 Rennen um die 39 Medaillen kämpfen. Rund 150.000 Zuschauer werden in den zwei Wochen in den französischen Alpen erwartet.

Los geht es am Montag mit der alpinen Kombination der Frauen. Dann wird DSV-Allrounderin Emma Aicher mit der Startnummer eins die Wettkämpfe eröffnen. Den Abschluss der WM bildet der Slalom der Männer.

Neue "Eclipse"-Piste ruft

In Méribel stehen die Frauen-Speed- und die Technikwettbewerbe der Männer auf dem Programm. Die schnellen Männerrennen und die technischen Wettbewerbe der Frauen werden im rund 30 Kilometer entfernten Courchevel ausgetragen.

Für die Speed-Männer geht es auf der neuen "Eclipse"-Piste zur Sache. Die 3.200 Meter lange Strecke charakterisiert sich durch viele technische Sprünge und ein wechselndes Licht-Schatten-Verhältnis.

Dürr und Straßer Medaillenkandidaten

Das 14-köpfige Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) wird von den Slalom-Spezialisten Lena Dürr und Linus Straßer angeführt. Beide zählen zu den aussichtsreichsten Medaillenkandidaten. Auch Alexander Schmid im Riesenslalom und Abfahrerin Kira Weidle gehören zum erweiterten Favoritenkreis.

Das deutsche Aufgebot im Überblick Frauen Männer Lena Dürr Linus Straßer Emma Aicher Romed Baumann Andrea Filser Thomas Dreßen Kira Weidle Andreas Sander Jessica Hilzinger Josef Ferstl Sebastian Holzmann Simon Jocher Alexander Schmid Dominik Schwaiger

Die Hoffnung ist groß, das erfolgreiche WM-Ergebnis von vor zwei Jahren zu wiederholen. 2021 hatte die deutsche Speed-Mannschaft gleich drei Silbermedaillen eingefahren. Im Teamwettbewerb sprang zudem Bronze heraus.