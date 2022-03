Slalom: Straßer in der Außenseiterrolle

Die Slowakin Petra Vlhová war die dominierende Slalomläuferin des Winters. In fünf von acht Weltcups triumphierte die Gesamtweltcupsiegerin, dazu kommt der Olympiasieg in Peking, als sie nach einem schwachen ersten Lauf doch noch ganz nach vorne fuhr. Zu den Geschlagenen zählte in China auch Lena Dürr, die mit 30 Jahren ihre beste Saison fuhr. Im Kampf um Platz drei in der Slalomwertung liegt sie 15 Punkte hinter der Österreicherin Katharina Liensberger - der Podestplatz ist also noch möglich.