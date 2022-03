Platz zwei im Super-G: Shiffrin gewinnt den Gesamtweltcup

Brignone mit verhaltener Leistung zur kleinen Kristallkugel

Der Kampf um die kleine Kristallkugel war schon vor dem Rennen entschieden. Zu dominant war Frederica Brignone in diesem Jahr im Super-G. Für die Gesamtweltcup-Siegerin von 2020 ist es das erste Mal, dass sie sich in der Speeddisziplin den Titel holt. In den beiden Jahren zuvor war sie zwei Mal Zweite geworden. Das Gefühl, die eine kleine Kristallkugel in die Höhe zu stemmen, kennt sie aber dennoch. Zweimal führte sie die Rangliste in der Kombination, einmal im Riesenslalom an.

Mit dieser Ausgangslage ließ sich vielleicht erklären, dass Brignone auf dem von ihrem Trainer gesetzten Kurs überhaupt keine Linie fand. Die Italienierin rutschte viel, musste kämpfen und fiel mit jeder Zwischenzeit weiter zurück. Im Ziel winkte sie etwas enttäuscht in Richtung Publikum. Mit Rang 19 ein etwas mauer Auftritt vor der Vergabe der kleinen Kristallkugel.

"Finito" - Weidle freut sich auf eine Pause

"Finito" – vorbei, sagte Weidle, nachdem sie in Ziel gekommen war. Auf der Anzeigetafel blinkte Rang 19. Ein Platz, der ins Bild passte, das Weidle, die zuletzt mit Rücken- und Schienbeinproblemen zu kämpfen hatte, an diesem Wochenende abgegeben hatte. "Die letzten Tage waren ein extremer Kampf für mich. Mein Körper sagt, es geht nicht mehr. Es ist jetzt wirklich Zeit für eine Pause" , sagte die Starnbergerin im ZDF.