Shiffrin siegt in Courchevel - Goggia verteidigt Abfahrts-Kugel

Goggia trotzt schwerer Verletzung

Der Kampf um die kleine Kristallkugel war vor dem Rennen noch offen. Zwar lag Goggia vor dem Rennen 75 Punkte vor Corinne Suter, doch ob die Führende in Courchevel in topform an den Start gehen würde, war nicht unbedingt klar. Im Training war sie unsicher. Goggia hatte mit ihrem herausragenden Saisonstart die Grundlage für die hohe Führung in der Disziplinwertung gelegt. Drie Siege in den ersten drei Abfahrten, dann der Triumph in Cortina d’Ampezzo.

Doch Goggia stürzte beim Super G bei ihrem Heimweltcup in Cortina schwer, riss sich das vordere Kreuzband an und hatte einen kleinen Bruch im Wadenbein. Trotz dieser gravierenden Verletzung startete die Italienierin zwei Wochen später bei den Olympischen Winterspielen in Peking, wo sie zu Silber fuhr – hinter Suter.

Goggia startet als Siegerin

Sutter ging als Dritte an den Start. Auf der Piste hatte sie Probleme, konnte die optimale Linie nicht finden. Als sie die Ziellinie überquerte war klar: Goggia hat den Abfahrtsweltcup gewonnen. Denn Sutter war zwischenzeitlich Dritte - um der Italienerin den Titel wegzuschnappen, hätte sie Zweite werden und auf einen Ausfall von Goggia hoffen müssen.

So ging Goggia mit der Gewissheit an den Start, dass sie zum dritten Mal in ihrer Karriere sich die kleine Kristallkugel des Abfahrtsweltcups gewonnen hatte. Ihr Lauf reichte am Ende für Rang zwölf.

Spannendes Restprogramm beim Weltcupfinale

In den kommenden Tagen stehen für die Frauen beim Weltcupfinale in Courchevel noch vier Rennen auf dem Programm. Am Donnerstag geht es weiter mit dem Super-G (10.00 Uhr). Nach dem Team-Event am Freitag steht am Wochenende jeweils ein Riesenslalom sowie Slalom auf dem Programm.