Nach einer souveränen Vorstellung steht die Slowakin Petra Vlhová nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms von Kranjska Gora an der Spitze des Klassements.

Nur die Neuseeländerin Alice Robinson, die Überraschungssiegerin des Saisonauftakts in Sölden, liegt auf Platz zwei einem Rückstand von 24 Hundertsteln noch auf Tuchfühlung zu Vlhová. Die drittplatzierte Slowenin Meta Hrovat hat schon 77 Hundertstel Rückstand.

Lena Dürr mit 1,64 Sekunden Rückstand

Lena Dürr vom SV Germering, die einzige Starterin des Deutschen Skiverbands, hat mit 1,64 Sekunden Rückstand keine Chance mehr auf eine Spitzenposition. Für die deutsche Topfahrerin Viktoria Rebensburg ist nach ihrem Sturz von Garmisch-Partenkirchen die Saison vorzeitig beendet.

Shiffrin nach Tod des Vaters nicht am Start

Nicht am Start in Kranjska Gora ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Shiffrin hatte nach dem überraschenden Tod ihres Vaters bereits am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen gefehlt. Nach Berichten von US-Median ist angeblich sogar offen, ob die 24-Jährige bis zum Saison-Finale in Cortina d'Ampezzo Mitte März überhaupt noch einmal startet.