Thomas Dreßen ging noch einmal auf Nummer sicher. Auch bei seiner zweiten Trainingsfahrt tastete er sich auf dem technisch anspruchsvollen Olympiabakken von Kvitfjell ans Renntempo heran - mit Erfolg. Seinen Rückstand halbierte er im Vergleich zum Vortag auf 1,88 Sekunden. Doch das war ihm völlig egal! Die entscheidende Nachricht: Die bei seinem Sturz am vergangenen Samstag in Hinterstoder lädierten Schultern hielten auch dem zweiten Test stand.

Schmerzen sind kein großes Problem mehr

Er habe noch Schmerzen beim Anschieben am Start, berichtete Dreßen am Freitagmittag, "ansonsten war es unter dem Fahren kein Problem, deswegen passt das". Was übersetzt heißt: Im Rennen am Samstag (11.00 Uhr/Liveticker auf sportschau.de) "werde ich auf alle Fälle starten." Das, betonte Dreßen, habe er schon nach dem ersten Training am Donnerstag entschieden. Nur über die passende Linie auf der Olympiastrecke von 1994 müsse er sich "hier und da" noch Gedanken machen.

Härtetest im Tiefschnee