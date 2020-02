Die 28-jährige Swenn Larsson, die noch nie einen Einzel-Weltcupsieg feiern konnte, führt nach dem ersten Durchgang in Kranjska Gora überlegen. Die zweitplatzierte Norwegerin Nina Haver-Loeseth hat bereits eine halbe Sekunde Rückstand, die Schweizerin Wendy Holdener auf Platz drei 61 Hundertstel.

Die Slowakin Petra Vlhová, die in Abwesenheit der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin Weltcuppunkte gutmachen will, ist mit 92 Hundertstel Rückstand Vierte. Eine spannende Ausgangsposition vor dem Finaldurchgang (ab 13.45 Uhr).

Lena Dürr hat Top Ten im Visier

Beste Läuferin des Deutschen Skiverbands im ersten Durchgang war Lena Dürr als Zwölfte. Mit 2,13 Sekunden Rückstand sind die Podestplätze zwar weit entfernt. Ein Top-Ten-Rang sollte aber möglich sein. Dagegen mussten Christina Ackermann und Marina Wallner, die mit jeweils fast dreieinhalb Sekunden Rückstand ins Ziel kamen, lange um den Einzug in den zweiten Lauf der Top 30 bangen. Den verpasste Jessica Hilzinger, die ausschied.

Shiffrin nach Tod des Vaters nicht am Start

Nicht am Start in Kranjska Gora ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, zum ersten Mal in einem Slalom seit vier Jahren. Shiffrin hatte nach dem überraschenden Tod ihres Vaters bereits am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen gefehlt. Nach Berichten von US-Medien ist angeblich sogar offen, ob die 24-Jährige bis zum Saison-Finale in Cortina d'Ampezzo Mitte März überhaupt noch einmal startet.