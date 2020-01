Marco Schwarz legte mit Startnummer eins in 51,41 Sekunden gleich die Bestzeit vor. Die Mitfavoriten Henrik Kristoffersen (+0.14/NOR) und Alexis Pinturault (+0,32/FRA) reihten sich hinter dem Österreicher ein. Kristoffersen konnte das Rennen in Schladming schon dreimal gewinnen. Die Chancen auf den Sieg stehen auch für ihn gut. Der Schweizer Daniel Yule, der am Wochenende den Slalom-Klassiker in Kitzbühel gewinnen konnte, hat als Vierter schon 75 Hundertstel Rückstand auf Schwarz.

Straßer verpasst die Top-Ten im ersten Lauf

DSV-Hoffnungsträger Linus Straßer ging zwar beherzt ins Rennen, erwischte aber nicht die Ideale-Linie. 1,83 Sekunden war der Münchner langsamer unterwegs. "Für mich war das ein grundsolider Lauf", analysierte Straßer, der sich als 16. in einer super Ausgangsposition für den zweiten Lauf sieht. Auf Platz vier sind es nur knapp über eine Sekunde Rückstand. Ein Top-Ten-Platz für den 27-Jährigen damit durchaus in Reichweite.

DSV-Quintett nicht im zweiten Durchgang dabei

Anton Tremmel (+3,29) ließ zuletzt immer wieder sein Potenzial aufleuchten. Doch dieses Mal hatte er mit dem Kurs sichtlich zu kämpfen und landete nur auf Platz 37. Teamkollegen David Ketterer (+3,47) reihte sich als 42. ein. Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf), Dominik Stehle (SC Obermaiselstein) und Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen) brachten ihren Lauf erst gar nicht ins Ziel.

Überraschungsmann fällt aus

Lucas Braathen, der nach dem ersten Lauf in Kitzbühel geführt hatte, fuhr erneut volles Risiko. Dieses Mal ging es sich allerdings nicht aus. Der Norweger verfehlte schon im Mittelteil ein Tor und schied aus.