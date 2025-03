Weltcup in Hafjell Loic Meillard hat auch den Sieg im Slalom vor Augen Stand: 16.03.2025 10:26 Uhr

Der Schweizer Loic Meillard hat beste Chancen, nach dem Riesenslalom in Hafjell auch den Slalom zu gewinnen. Er führt zur Halbzeit, Linus Straßer liegt auf Rang acht.

Der längste Slalom der Saison verlangte den Athleten alles ab, 76 Drehtore und viele Rhythmuswechsel hatten die Skirennfahrer am Sonntag zu bewältigen. Am schnellsten gelang das mal wieder dem Schweizer Loic Meillard, der schon beim Riesenslalom am Vortag triumphieren konnte.

Hinter dem Schweizer lauert Lucas Pinheiro Braathen (+0,34 Sekunden), der ebenfalls rhythmisch und fehlerfrei fuhr. Schon am Samstag hatte der Norweger, der für Brasilien startet, im Riesenslalom mit Platz vier gezeigt, wie gut er mit der Piste in Hafjell klarkommt. Für den 24-Jährigen ist es ein Heimspiel - in seiner Jugend hatte er viele Trainingstage im norwegischen Skigebiet absolviert. "Es gibt keine Strecke, die ich besser kenne. Ich bin hier 1.000 Mal runtergefahren" , sagte Braathen nach dem ersten Durchgang im ORF. "Ich bin glücklich, dass ich tanzen kann für die norwegischen Fans."

Straßer auf Rang acht

Auf Position drei liegt Fabio Gstrein aus Österreich (+0,44 Sekunden). Linus Straßer, der es mit einer etwas anderen Linie als viele seiner Kontrahenten versuchte, liegt mit 1,10 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit auf Rang acht. Vor allem zu Beginn des Laufs verlor er viel Zeit, danach konnte er mit den Besten mithalten. "War sicher nicht ganz optimal, aber ich glaub, das ist eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang" , so Straßers erstes Fazit im ZDF.

Kampf um die Kristallkugel

Am Sonntag geht es in Hafjell nicht nur um den Tagessieg, sondern auch um die kleine Kristallkugel. In der Disziplinen-Wertung haben noch einige Läufer das Zeug zu gewinnnen. An der Spitze der Gesamtwertung liegt akuell der Norweger Henrik Kristoffersen mit 567 Punkten - mit 77 Punkten Rückstand kann der Franzose Clement Noel den Spieß noch umdrehen und auch Meillard hat mit 102 Punkten Rückstand und seiner aktuell bestechenden Form noch beste Chancen.