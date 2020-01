Nächste Runde im Slalomduell Shiffrin gegen Vlhova

Drei Siege hat Technikspezialistin Mikaela Shiffrin im Slalom schon auf dem Saisonkonto. Beim Rennen in Zagreb war zuletzt allerdings Dauer-Konkurrentin Petra Vlhova schneller zwischen den Stangen unterwegs und verdrängte die US-Amerikanerin auf Rang zwei. Beim Nachtslalom im österreichischen Flachau kommt es am Dienstag (18.00 / 20.45 Uhr) wieder zum Duell der Topfavoritinnen.

Ackermann und Dürr wollen sich steigern

Im DSV-Team hofft man derweil weiter auf die Rückkehr zum Aufwärtstrend: Beim Weltcup in Lienz hatte das Damenteam noch eine starke Leistung abgeliefert. Christina Ackermann (5.), Lena Dürr (6.), Marlene Schmotz (11.), Marina Wallner (20.) und Jessica Hilzinger (21.) präsentierten sich allesamt in starker Form. Doch schon in Zagreb sah man die Technikspezialistinnen ratlos auf das Ergebnis blicken. Ackermann wurde 19. und war damit noch die beste DSV-Athletin. "Ich weiß nicht, woran es lag, warum ich nicht ans Limit gehen konnte." Teamkollegin Lena Dürr war "überhaupt nicht zufrieden" mit dem enttäuschenden Platz 25. "Ich hoffe, in Flachau kann ich wieder an das anknüpfen, was ich die letzten Rennen gezeigt habe." Darauf setzt auch Jessica Hilzinger. die es als dritte DSV-Starterin immerhin bis ins Finale geschafft hatte und am Ende als 22. noch Weltcup-Punkte sammelte.

DSV-Aufgebot Flachau

Christina Ackermann (SC Oberstdorf)

Lena Dürr (SV Germering)

Andrea Filser (SV Wildsteig)

Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf)

Martina Ostler (SC Garmisch)

Marina Wallner (Sportclub Inzell)