Tommy Ford führt überraschend - Luitz ausgeschieden

Beim letzten Rennen auf der Amerika-Tour der Skirennläufer in Beaver Creek liegt überraschend Tommy Ford mit der Bestzeit von 1:16,40 Minuten in Führung. Der 30-Jährige war in der letzten Saison überhaupt zum ersten Mal in den Top Ten zu finden. Auf Platz zwei hat der Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen 0,20 Sekunden Rückstand auf den US-Amerikaner. Dritter ist Henrik Kristoffersen (NOR), der 0,23 Sekunden auf die Bestzeit hat. Der Oberstdorfer Alexander Schmid (+2,42) ist mit Zwischenrang 20 bester DSV-Fahrer. Verfolgen Sie die Entscheidung ab 20.45 Uhr im Liveticker von sportschau.de

Luitz kann seinen Vorjahreserfolg nicht wiederholen

Stefan Luitz konnte vor einem Jahr hier seinen ersten Weltcupsieg einfahren. Allerdings musste er in der Folge monatelang juristisch darum kämpfen. Weil er Sauerstoff aus einer Flasche eingeatmet hatte, wurde ihm der Platz vom Skiweltverband zunächst aberkannt. Den Erfolg vom Dezember 2018 konnte er nicht wiederholen. Der 27-Jährige vom SC Bolsterlang schied nach einem Innenskifehler aus. Auch Fritz Dopfer (SC Garmisch) verpasste mit 4,10 Sekunden Rückstand den zweiten Durchgang.

Stand: 08.12.2019, 18:47