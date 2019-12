Der Abfahrts-Klassiker auf der "Birds of Prey"-Piste ist ohnehin berühmt-berüchtigt für seine abenteuerlichen Steilpassagen und Sprünge. Erschwerend kam am Samstag (07.12.19) - zumindest vor und zu Beginn des Rennens - noch starker Wind hinzu. Daher war die Strecke im US -amerikanischen Beaver Creek etwas verkürzt worden. Kürzere Pisten bedeuten oft extrem spannende Rennausgänge.

Nicht so diesmal auf der "Birds of Prey": Der Schweizer Routinier und Vorjahressieger Beat Feuz gewann mit einer Zeit von 1:12,98 Minuten - und einem für diese kurze Fahrt relativ großem Vorsprung von 41 Hundertstel vor Vincent Kriechmayr aus Österreich und dem Franzosen Johan Clarey, die beide zeitgleich ins Ziel kamen. Für den 32-jährigen Schweizer war es der insgesamt zwölfte Weltcup-Sieg - ein Tag nach dem Super-G-Triumph von Teamkollege Marco Odermatt.

Dreßen mit verhaltener Fahrt

In Beaver Creek war Thomas Dreßen genau vor einem Jahr schwer gestürzt. Die Folge: Kreuzbandriss. Dementsprechend merkte man dem 26-Jährigen den Respekt vor der "Birds of Prey" an. Der Abfahrtssieger von Lake Louise eine Woche zuvor fuhr diesmal verhaltener - und kam mit einem Rückstand von 1,10 Sekunden auf Feuz ins Ziel, verfehlte dabei die Top Ten.

Dominik Schwaiger - mit der 41 auf die 7

In die rauschte mit der hohen Startnummer 41 dafür Dominik Schwaiger. Der Sportsoldat erwischte einen perfekten Tag und holte das Maximum aus der schon arg strapazierten Piste heraus. Der Lohn: Platz sieben. Erst zum zweiten Mal überhaupt erreichte der 28-Jährige im Weltcup ein Top-Ten-Resultat.

Ferstl und Sander nicht in den Top 30

Josef Ferstl begann stark, verlor dann aber nach einem Fehler schon im oberen Teil kontinuierlich Zeit. Am Ende landete der zweifache Super-G-Sieger abgeschlagen im Feld (+1,61). Andreas Sander, am Vortag noch guter 14. im Super-G, erreichte diesmal ebenfalls nicht die Top 30 (+1,96), genauso wie Manuel Schmid (+2,03).

Drittbester Starter des Deutschen Skiverbands (DSV) war in der Abfahrt von Beaver Creek ein Neuzugang: Romed Baumann, vom Österreichischen Skiverband zum DSV gewechselt, sammelte mit 1,46 Sekunden Rückstand in den Top 30 Weltcuppunkte.