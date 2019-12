Kilde führt nach Super-G, Topfavorit Pinturault in Lauerstellung

Erstmals werden heute nach dem Super-G die Top 30 nicht in umgekehrter Reihenfolge im Slalom starten. Der schnellste Speedfahrer beginnt den zweiten Lauf. Damit geht Aleksander Aamodt Kilde mit Startnummer eins in die Technikdisziplin der Kombination. Der Norweger legte mit 1:33,42 Minuten die schnellste Zeit vor. Doppelabfahrtssieger Dominik Paris landete im dritten Rennen des Weltcup-Wochenendes nur 0,03 Sekunden hinter Kilde. Die österreichischen Hoffnungen liegen auf Vincent Kriechmayr, der mit 0,32 Sekunden Rückstand Dritter ist.

Topfavorit Pinturault Elfter

Überraschen konnte Loic Meillard, der Slalomspezialist hat nur 0,77 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Der Schweizer ist nach 30 Startern Sechster. Topfavorit ist allerdings Alexis Pinturault, der in der vergangenen Saison beste Fahrer in der Kombinationswertung. Der Franzose hat sich mit 0,94 Sekunden Rückstand auf Platz elf in eine aussichtsreiche Position gebracht. Romed Baumann (WSV Kiefersfelden), der einzige DSV-Starter, geht mit einem Rückstand von 1,27 Sekunden als 13. in den zweiten Durchgang.

Stand: 29.12.2019, 11:52