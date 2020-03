Ski-alpin-Weltcup

Entwarnung bei Skirennläufer Thomas Dreßen nach Schulterverletzung

Entwarnung bei Thomas Dreßen: Der Skirennläufer könnte nach seinem Sturz beim Super-G in Hinterstoder zeitnah in den Weltcup zurückkehren. Seine Schulterverletzungen sind nicht so schlimm, wie befürchtet.