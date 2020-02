Die DSV-Skirennfahrerinnen sind im slowenischen Kranjska Gora am Samstag beim Riesenslalom (10.00 Uhr/13.00 Uhr im Liveticker) und Sonntag im Slalom (10.15/13.45 Uhr im Liveticker) am Start: "Eigentlich wären ein Slalom und Riesenslalom in Maribor geplant gewesen. Aber aufgrund des Schneemangels dort, wurden die Rennen nach Kranjska Gora verlegt" , erklärt Christian Schwaiger.

Verzichten muss der Damen-Bundestrainer im Riesenslalom auf seine Topfahrerin: "Aufgrund der Verletzung von Viktoria Rebensburg werden wir im Riesenslalom nur mit Lena Dürr am Start vertreten sein, da auch Leni Schmotz , unsere zweite Riesentorläuferin, aktuell verletzt ausfällt."

Ackermann auf dem Weg der Besserung

Im Slalom ist die Mannschaft der letzten Rennen gesetzt: Christina Ackermann (SC Oberstdorf), Lena Dürr (SV Germering), Marina Wallner (SC Inzell) und Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf) sollen im sechsten Slalom der Saison ein gutes Ergebnis einfahren.

Technik-Spezialistin Ackermann, die im Disziplinen-Weltcup als beste Deutsche auf Rang neun liegt, ist allerdings noch nicht wieder in Topform. Bei den Rennen im Januar wurde sie in Zagreb 19., in Flachau schied die 30-Jährige vorzeitig aus. "Leider hatte ich seit ein paar Wochen wieder mit meiner operierten Hüfte zu kämpfen. Jetzt bin ich auf dem Weg der Besserung, habe es in den Griff bekommen und konnte trainieren."

Die Rennverlegung kommt ihr entgegen: "Ich bin schon dreimal in Kranjska gefahren, weil in Maribor keine Rennen möglich waren. Daher kenne ich den Hang dort sehr gut. Ich muss sagen, dass es in der Vergangenheit bei den Rennen in Kranjska Gora deutlich besser lief, als in Maribor."

Das deutsche Aufgebot für Kranjska Gora