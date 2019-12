Slalom in Lienz

Das Duell der besten Slalomfahrerinnen geht in die nächste Runde: Mikaela Shiffrin hat die letzten sechs Slaloms gewonnen. Härteste Konkurrentin ist Petra Vhlova, die am Sonntag einen starken Lauf in 54,80 Sekunden vorlegte. Doch die US-Amerikanerin nahm die Herausforderung an und kurvte die perfektere Linie durch die Stangen. Shiffrin konnte der Slowakin allerdings nur 0,26 Sekunden abnehmen.

Die Norwegerin Nina Haver-Löseth ist als Dritte nur 0,70 Sekunden von der Bestzeit entfernt. Auch Katharina Liensberger, die am Samstag beim Riesenslalom aufs Podest fuhr, liegt auf Platz vier gerade Mal 0,76 Sekunden zurück. Laurence St-Germain (+0,97) ist Fünfte.

Dürr und Ackermann in den Top Ten

Im DSV-Team erwischte Lena Dürr (SV Germering) einen Sahnetag. Die 28-Jährige fuhr auf Angriff. Im oberen Teil war sie sogar nah an der Zeit von Shiffrin und Vhlova. Im Ziel waren es dann 0,99 Sekunden Rückstand. "Es war ein Genuss zu fahren" , strahlte Dürr, die als Sechste im zweiten Lauf noch einmal nachlegen will.

Teamkollegin Christina Ackermann (SC Oberstdorf), die Vierte des Slaloms in Killington, fuhr nicht ganz so rund. Die 29-Jährige liegt allerdings auch nur 1,32 Sekunden hinter Shiffrin auf Platz neun. "Da geht sicher noch einiges im zweiten Durchgang" , kündigte sie selbstbewusst an. Marina Wallner (Sportclub Inzell) hat 2,32 Sekunden Rückstand und ist im zweiten Durchgang wohl nicht dabei.



Stand: 29.12.2019, 10:49