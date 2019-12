Paris bleibt in Bormio die Nummer eins

Die Abfahrt am Freitag hatte Dominik Paris in Bormio klar für sich entschieden. Thomas Dreßen (SC Mittenwald) war Neunter, am Samstag (28.12.19) musste der 26-Jährige wegen akuten Problemen im Knie kurzfristig auf eine Start verzichten. " Das war mir zu viel Risiko ", sagte Dreßen und ergänzte: " Zum Vollgas attackieren reicht es nicht, und nur zum Runterfahren bin ich nicht da, deswegen habe ich gesagt: Lassen wir es gut sein ."

Paris auf der Stelvio nicht zu schlagen

Paris, mit bereits vier Siegen Rekordabfahrer in Bormio, zeigte dagegen auch beim zweiten Speedrennen des Wochenendes, was er derzeit drauf hat. Auf der eisigen Stelvio-Piste blieb der Italiener unbeeindruckt von den Bedingungen und jagte den Hang in 1:55,37 Minuten hinunter. Paris führt auch im Gesamt- und Abfahrtsweltcup. " Ich bin sehr zufrieden mit dem Start in die Saison ", so Paris. An der Zeit des überragenden Italieners kratzte wieder Beat Feuz. Der schon am Vortag zweitplatzierte Schweizer musste sich jedoch mit 0,26 Sekunden Rückstand erneut geschlagen geben.

Die Nummer 25 mischt das Podium neu

Nach dem Sturz von Hannes Reichelt wurde das Rennen längere Zeit unterbrochen. Der Österreicher wurde vorsorglich ins Spital geflogen, um eine müglich Verletzung am rechten Knie abzuklären. Aleksander Aamodt Kilde musste deshalb warten, doch die Pause tat seiner Fahrt keinen Abbruch. Der Norweger kam nur 0,73 Sekunden hinter Paris ins Ziel und schob sich noch vor den Vortagesdritten Matthias Mayer (+0,84), der ebenfalls eine rasante Fahrt zeigte. Für die Überraschung sorgte dann aber Urs Kryenbühl, der mit Startnummer 25 das Podium noch einmal durchmischte. Der Schweizer war nur 0,08 Sekunden langsamer als Paris und schnappte sich Platz zwei noch vor seinem Teamkollegen Feuz, der Dritter wurde. Kilde verpasste als Vierter knapp das Podest, Mayer wurde Fünfter.

Ferstl sucht den Anschluss