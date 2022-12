Ski Alpin in Madonna di Campiglio Was den Nachtslalom so besonders macht Stand: 20.12.2022 15:46 Uhr

Der Slalom in Madonna di Campiglio gilt als eines der anspruchvollsten Rennen des ganzen Winters. Nicht nur aufgrund der abendlichen Austragungszeit.

Ein alpines Rennen bei Nacht ist immer etwas Besonderes. Das wird am Donnerstag (22.12.2022) beim sogenannten "Weihnachtslalom" in Madonna di Campiglio nicht anders sein. Es ist zudem das letzte Alpin-Rennen vor den Feiertagen.

Steile Strecke, viel Tempo

Der Nachtslalom in Madonna die Campiglio gehört aber nicht nur aufgrund der ungewöhnlichen Austragungszeit am Abend zu den schwersten Rennen im alpinen Weltcup-Zirkus. Die Strecke ist eine der Steilsten im Kalender - bis zu 70 Prozent beträgt die Hangneigung.

Aufgrund des Tempos, welches die Fahrer erreichen, wurde ein Streckenabschnitt sogar nach einem Formel-1-Piloten benannt: die Schumacher-Streif. Hinzu kommen eng gesteckte Stangen auf der als "Schneekönigin" bezeichneten historischen Strecke.

livestream Wintersport Slalom der Männer in Madonna di Campiglio, am 22.12. ab 17.45 Uhr An das Slalom-Rennen in Madonna di Campiglio erinnert sich Linus Straßer vermutlich ungern zurück. Nach seinem frühen Ausscheiden im Vorjahr will er nun neu angreifen.

Ältestes Weltcup-Rennen Italiens

Apropos historisch: Das Rennen auf dem Kurs "Canalone Miramonti" ist das älteste Weltcup-Rennen in Italien. Seit 1950 stürzen sich die Skipiloten und -Pilotinnen in Madonna di Campiglio herunter. Das Rennen geht zurück auf drei verschiedene Strecken: Die Abfahrt auf der Paganella, den Riesenslalom im Bondone und den Slalom in Serrada. Irgendwann wurde daraus das "3Tre" in Madonna.

Im Hinblick auf diesen historischen Ansatz bekommt der Sieger heute immer noch das Blitztrikot, das "Maglia Fulmine". Es ist eine Erinnerung an die früheren drei Rennen im Trentino und eine Anlehnung an das gelbe Führungstrikot bei der Tour de France.

Schlechte Erinnerung für DSV-Starter

Damit zurück in die jüngere Vergangenheit: An das letzte Event vor einem Jahr haben die Deutschen um Linus Strasser keine guten Erinnerungen. Strasser selbst schied nach gerade einmal neun Sekunden aus, Anton Tremmel fuhr deutlich hinterher - kein Deutscher stand im Finaldurchgang.

Ein Spektakel wurde es auch ohne den DSV: So lag der Franzose Clement Noel bis zum letzten Tor deutlich auf Siegkurs. Dann das Malheur: Der Franzose rutschte weg, verpasste die letzte Stangen-Durchfahrt und schied aus. Es jubelte Sieger Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen.

Ski Alpin | Slalom Nachtslalom in Madonna - Noël scheidet aus, Foss-Solevåg gewinnt Sebastian Foss-Solevåg aus Norwegen hat beim Nacht-Slalom der Männer in Madonna di Campiglio gewonnen - auch, weil Clément Noël im Finale ausschied.

Kein Italiener unter den Favoriten

Diese beiden gehören nun wieder zu den Favoriten. Dazu kommen Norwegens Slalom-Dauerbrenner Hendrik Kristoffersen, dessen Teamkollege Lucas Braathen - Sieger des einzigen Slaloms in diesem Winter - oder Mario Feller aus Österreich. Mit Loic Meillard und Kristoffer Jacobsen ist ebenfalls zu rechnen.

Und die Italiener beim Heimspiel? Die waren beim ersten Slalom in Val d'Isere weit weg von der Spitze - der 23-jährige Tobias Kastlunger, der normal im Europacup startet, fuhr völlig überraschend auf Platz zehn und war damit bester Italiener. Tommaso Sala und Stefano Gross waren als 16. und 22. nicht zufrieden. Auf der Hausstrecke soll das anders werden.