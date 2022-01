Ski Alpin

Odermatt gewinnt Super-G in Wengen auf der Euphoriewelle

Von Wolfram Porr

Euphorisiert von seinem Riesenslalomsieg in Adelboden hat der Schweizer Marco Odermatt auch den Super-G in Wengen gewonnen. Von den deutschen Fahrern tat sich Romed Baumann als guter Vierter hervor.