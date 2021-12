Andreas Sander rast im Super-G knapp am Podest vorbei

Gelungener Auftakt für den DSV in Beaver Creek: Andreas Sander fuhr auf der anspruchsvollen "Birds of Prey" knapp an seinem ersten Weltcup-Podium vorbei. Der Ennepetaler zeigte bereits bei der WM in Cortina d'Ampezzo, dass er für Top-Platzierungen sorgen kann. In der Abfahrt holte sich der 32-Jährige damals die Silbermedaille.

Odermatt düpiert die Konkurrenz

Sander war aggressiv unterwegs - ohne aber zuviel zu riskieren. Und bis zur Startnummer 35 waren nur zwei schneller: Marco Odermatt meisterte die 1.863 lange "Raubvogelpiste" am besten.

Der Schweizer, der auch das letzte Rennen 2019 in Beaver Creek gewinnen konnte, wählte eine ganz enge Linie, riskierte viel und wurde mit der Bestzeit belohnt. 0,78 Sekunden Vorsprung hatte er im Ziel auf den Österreicher Matthias Mayer.