Kilde bezwingt den Beaver-Creek-Dominator

Klappe, die zweite in Beaver Creek: Nach dem Super-G am Donnerstag folgte für die Speed-Elite am Freitag (3.12.2021) gleich der nächste Super-G im Ski-Weltcup. Aus deutscher Sicht hieß das: Nach dem vierten Platz am Vortag, als er nur um drei Hundertstelsekunden am Podest vorbeifuhr, wollte der deutsche Top-Skifahrer Andreas Sander endlich einmal die Chance aufs erste Weltcup-Podium ergreifen. Er freue sich aufs zweite Rennen, sagte er nach der Entscheidung am Donnerstag.

In der Tat legte Sander oben auch ganz ordentlich los - die "Birds of Prey" scheint ihm wirklich zu liegen. Doch dann kantete der 32-jährige Ennepetaler nach der ersten Zwischenzeit den Ski ein paar Mal zu hart in den Schnee.

Nicht nur das Tempo, auch die Geschwindigkeit fehlten ihm für den flacheren Teil - und er sammelte letztlich 1,56 Sekunden Rückstand auf den Norweger Aleksander Aamodt Kilde auf. Nach 30 Fahrern war er damit Zehnter. Wieder nichts also mit Podium Nummer eins im Weltcup. Bei der WM im Februar holte Sander Silber in der Abfahrt.