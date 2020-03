Starker Nebel, dazu Regen und tiefer, nasser Schnee - der Super-G von Kvitfjell auf der Olympiastrecke von 1994 wurde kurzfristig abgesagt. Es wäre das letzte Speedrennen dieses Winters gewesen, nachdem zuvor auch das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo abgesagt worden war. Renndirektor Markus Waldner begründete die Absage mit der schlechten Sicht und der Tatsache, dass wegen des Nebels möglicherweise verletzte Athleten nicht ins nächste Krankenhaus nach Oslo hätten ausgeflogen werden können. "Es wäre sehr gefährlich gewesen, das Rennen zu starten" , sagte er. Eine Verschiebung war ebenfalls nicht möglich.

Caviezel wird für Konstanz belohnt

Damit steht fest, dass der Schweizer Mauro Caviezel den Super-G-Weltcup gewonnen hat. Caviezel, der in diesem Winter dreimal auf dem Podest stand (zweimal Zweiter, einmal Dritter) und insgesamt der konstanteste Fahrer war, erhielt bei einer kleinen Siegerehrung im Zielraum von Kvitfjell die kleine Kristallkugel überreicht. Der Österreicher Vincent Kriechmayr, der nur drei Punkte hinter Caviezel auf Platz zwei der Disziplinenwertung liegt, wollte in Kvitfjell nochmal angreifen. Diese Chance wurde ihm nun genommen. Dritter in der Wertung wurde der Gesamtweltcupführende Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen.

Für Caviezel ist es die erste Kristallkugel seiner Karriere. Nach Beat Feuz (Abfahrt) und Loic Meillard (Parallelwettbewerbe) ist er der dritte Schweizer, der eine Disziplinenwertung für sich entschieden hat. Im Slalom und Riesenslalom steht eine Entscheidung noch aus. Am kommenden Wochenende sind in Kranjska Gora noch ein Riesenslalom und ein Slalom geplant.

Beste Deutsche im Super-G-Weltcup waren einmal mehr Thomas Dreßen (Mittenwald) auf Rang neun vor Andreas Sander (Ennepetal), der 13. der Disziplinenwertung wurde.