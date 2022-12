Ski alpin in Lake Louise Suter gewinnt Super-G-Krimi, Weidle abgehängt Stand: 04.12.2022 20:33 Uhr

Ganze zwei Hundertstelsekunden haben am Sonntag (04.12.2022) den Super-G-Krimi in Lake Louise zugunsten von Corinne Suter entschieden. Kira Weidle verpasste die Top Ten.

Von Christian Hornung

Die Schweizerin Suter, am Vortag in der Abfahrt noch Dritte, hatte mit Startnummer 13 und einer couragierten Fahrt die Führung übernommen. Die größte Zitterpartie musste sie in der Loge der Führenden überstehen, als Cornelia Hütter sieben Frauen nach ihr die Piste herunterraste. Am Ende fehlten der Österreicherin aber wenige Zentimeter zum Sieg.

Video Ski Alpin Super-G der Frauen in Lake Louise - die komplette Übertragung Als Abschluss des Alpin-Wochenendes in Lake Louise stand am Sonntag der Super-G auf dem Programm - die komplette Übertragung im Re-Live.

Auch Ragnhild Mowinckel aus Norwegen hatte einen starken Lauf, sie wurde am Ende mit 16 Hundertelsekunden Dritte vor Mirjam Puchner aus Österreich (+ 0,26 Sekunden) und der Vortagssiegerin Sofia Goggia (+ 0,36) aus Italien.

Für Kira Weidle lief das Rennen nicht ganz so rund, Platz zwölf mit einem Rückstand von einer knappen Sekunde war aber auch kein Drama. Emma Aicher landete mit 1,22 Sekunden Rückstand auf Suter auf Rang 21.