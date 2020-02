Super-G in Saalbach-Hinterglemm

Podestplatz für Dreßen, Sander in den Top Ten

In Saalbach-Hinterglemm gingen die alpinen Skirennfahrer bei schwierigen Bedingungen auf die Piste. Thomas Dreßen nutzte die Gunst der Stunde und fuhr auch im Super-G aufs Podest, Andreas Sander in die Top Ten. Der Sieg ging allerdings an einen Norweger.