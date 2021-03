Sander rast am Podestplatz vorbei

Das Rennen brachte zahlreiche Überraschungen: Andreas Sander wollte nach Platz 24 am Vortag in der Abfahrt im Super-G zeigen, dass er mehr drauf hat. Mit Startnummer drei gelang ihm ein guter Lauf, doch schon kurz danach pulverisierte Vincent Kriechmayr die Zeit des 31-Jährigen. " Die Einfahrt ins Flachstück hab ich verpatzt ", analysierte Sander. " Ganz so eine super Leistung war es dann eben nicht. " Immerhin wurde es noch Platz acht.

Die Bestzeit konnte zunächst auch Kriechmayrs Konkurrent um den Disziplinen-Weltcup nicht knacken. Matthias Mayers (+1,27/7. Platz) Hoffnungen auf die kleine Kristallkugel schienen nach einem rasanten aber nicht fehlerfreien Ritt über die Piste schon verpufft zu sein.

Doch dann kam alles ganz anders. Die Freude über eine möglichen Sieg verdarb Kriechmayr ein Schweizer. Odermatt war 0,81 Sekunden schneller unterwegs und übernahm die Spitze. Auf Platz zwei schob sich dann auch noch der Franzose Matthieu Bailet (+0,62). Vor dem letzten Rennen beim Weltcup-Finale in Lenzerheide hat Kriechmayr 83 Punkte Vorsprung vor Odermatt. Mit dabei sind dann auch Sander, Ferstl und Baumann.

Ferstl meldet sich in den Top 15 zurück

Und dann mischte auch noch Josef Ferstl (+2,02) vorne mit. Der 32-Jährige lag sogar kurz auf Bestzeitkurs. Dafür reichte es am Ende dann doch nicht. Nach einer verletzungsbedingten Pause meldete sich Ferstl aber mit einer starken Fahrt in den Top 15 zurück.

Clarey stürzt spektakulär

Für eine Schrecksekunde sorgte Johan Clarey aus Frankreich: Der 40-Jährige ist bei einem Sturz quer durch die Luft gewirbelt worden. Das Glück war aber aufseiten des Franzosen, denn passiert ist ihm dabei zum Glück nichts.

Baumann wird durchgereicht

Vizeweltmeister Romed Baumann hatte dagegen schon früh den Kampf um einen Podestplatz verpatzt. Nach einem dicken Fehler an der Schlüsselstelle des schwierigen Kurses verlor er den nötigen Speed und das Rennen um einen Top-Platz. Satte 3,18 Sekunden sein Rückstand auf Odermatt. " Ich habe vom Start weg schon Probleme gehabt ", erklärte Sander. Nach Rücksprache mit Sander habe er materialmäßig zwar " nach oben geschraubt. Ich hab aber nie den nötigen Zug gehabt ". Dann gehe es schnell, dass man drei Sekunden hinten ist. Baumann landete auf dem enttäuschenden 29. Platz hinter Manuel Schmid, der mit Startnummer 51 noch auf Rang 27 fuhr.

Simon Jocher verpasste dagegen seine Chance auf ein gutes Ergebnis und den Einzug ins Saisonfinale in zwei Wochen nach einem Sturz. Dominik Schwaiger hob es vor einem Sprung aus, einen Sturz konnte er noch verhindern, das Rennen war aber auch für ihn vorbei.