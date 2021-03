Wer wird Nachfolgerin von Federica Brignone? Die sechs verbleibenden Rennen stehen im Zeichen des Duells zwischen Lara Gut-Behrami und Petra Vlhova. Die Schweizerin liegt nur noch 36 Punkte vor der Slowakin. Vor den Technik-Rennen am letzten Wochenende waren es noch 187 Punkte.

Doch die 29-jährige Gut-Berahmi, die bereits 2015/16 den Gesamtweltcup gewann, patzte im Riesenslalom und wurde nur Neunte. Bei der WM in Cortina d'Ampezzo wurde sie in dieser Disziplin noch Weltmeisterin. Der Sieg ging an Vlhova, am Vortag wurde die Slowakin im Slalom Zweite. So schmolz der Vorsprung rasch dahin.

Sechs Rennen, drei Slaloms - Vorteil Vlhova

Die große Kristallkugel ist das Ziel von Petra Vlhova, die in der Saison 2018/19 Zweite war. Und ein Blick auf das Restprogramm zeigt, dass die 25-Jährige die besseren Chancen hat.

Am Freitag (12.03.2021) und Samstag stehen in Are zwei Slaloms auf dem Programm. Die Slowakin ist die beste Slalomfahrerin der Saison und fährt immer um den Sieg mit. Gut-Behrami geht im Slalom nicht an den Start. Vlhova kann also in beiden Rennen viele Punkte gut machen und sogar als Führende des Gesamtweltcups ins Saisonfinale in Lenzerheide (17.- 21.03.) gehen.

Spannung bis zum letzten Rennen

Petra Vlhova

Dort finden in allen Disziplinen noch einmal Rennen statt. Vlhova tritt in allen Läufen an und hat in dieser Saison schon bewiesen, dass sie auch im Super-G und in der Abfahrt punkten kann. Beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen wurde die Slowakin sogar Zweite. Bei den Abfahrten in Val di Fassa fuhr sie auf die Ränge neun und zwölf.

Gut-Behrami gewann in dieser Saison vier Super-G und die beiden Abfahrten in Val di Fassa. Abschreiben darf man die Schweizerin im Kampf um den Gesamtweltcup daher nicht - ein Ausfall von Vlhova im Slalom und Siege in Abfahrt und Super-G von Gut-Behrami: und schon fällt die Entscheidung erst im letzten Rennen am 21. März. Dann steht ein letzter Riesenslalom auf dem Programm.

red/dpa/sid | Stand: 11.03.2021, 11:48