Lena Dürr: Startnummer 1 wäre "der absolute Hammer"

DSV -Skirennfahrerin Lena Dürr ist mit Platz sieben im Parallel-Event von Zürs/Lech gut in die Saison gestartet. "Den nehme ich gerne" , sagte die 30-Jährige nach dem Rennen.

Die Bayerin würde gerne öfter in diesem Format antreten, doch es war der einzige Weltcup-Einzel-Wettbewerb der Saison. "Slalom und Parallel war eigentlich der Plan" , sagte Dürr schon im Vorfeld zu ihren Saisonvorbereitungen. Sie habe gehofft, dass sie da ein bisschen mehr zum fahren kommt. "Als nur in Lech. Und dann bei Olympia der Teambewerb."

Dürr: "Vielleicht fahr ich mit Nummer 1 im ersten Slalom"

Die Konzentration liegt deshalb auf den Slalom-Rennen der Saison 2021/22. "Die letzte war ja mal ganz gut," so Dürr nach acht Top-15-Plätzen in ihrer Paradedisziplin selbstbewusst.

Immerhin konnte sie sich auch endlich in die erste Startgruppe vorarbeiten. Und war im schwedischen Are als Vierte und Fünfte nur knapp am Podest vorbeigeschrammt.

Geht es jetzt ganz nach oben?

Dennoch will sie die Ziele nicht zu hoch ansetzen. Für sie gehe es jetzt in erster Linie darum, "dass was ich den ganzen Sommer erarbeitet habe und an dem, was ich da gefeilt habe und Tag für Tag versucht habe, zu verbessern und in die Rennen umzusetzen" , erklärt sie im BR-Interview. Allerdings ist auch ihr klar, dass es eine andere Ausgangs-Situation ist, "da ich in Levi nach Are zum ersten Mal in der Topgruppe bin." Heißt: "Vielleicht fahr ich mit Nummer 1 im ersten Slalom, das wäre natürlich der absolute Hammer."