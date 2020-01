Weltcup-Slalom in Wengen

Beim Slalom-Rennen im schweizerischen Wengen hat Deutschlands Hoffnungsträger Linus Straßer nach dem ersten Lauf noch viel Luft nach oben. Zur Halbzeit liegt der 27-Jährige 1,97 Sekunden hinter dem führenden Franzosen Clement Noel zurück, der nach einem überzeugenden Lauf in 50,72 Sekunden die Top-Zeit hinlegte. Zweiter ist der Norweger Henrik Kristoffersen, den 0, 67 Sekunden zum Führenden trennen. Marco Schwarz aus Österreich auf Rang drei muss im zweiten Durchgang 0,73 Sekunden aufholen

Straßer will im zweiten Lauf noch einmal Gas geben

Linus Straßer